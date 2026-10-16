Motociclista muere tras chocar contra un muro

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Un hombre de apellido Oporta, de 32 años, murió la noche de este jueves luego de que la motocicleta que conducía derrapara y chocara contra un paredón en Pavas de Carrizal, en Alajuela.
Según la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 p. m., cuando el hombre, vecino de Carrizal, transitaba por la zona.
La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y declaró fallecido al motociclista a las 10:45 p. m.
Los agentes de la Delegación Regional del OIJ de Alajuela recibieron el reporte cerca de las 11:30 p. m. y se trasladaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo.
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Posteriormente, los restos se remitieron a la Morgue Judicial para los procedimientos correspondientes.
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