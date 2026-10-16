Motociclista muere tras chocar contra un muro

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Un hombre de apellido Oporta, de 32 años, murió la noche de este jueves luego de que la motocicleta que conducía derrapara y chocara contra un paredón en Pavas de Carrizal, en Alajuela.

Accidente ocurrió en horas de la noche

Según la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 p. m., cuando el hombre, vecino de Carrizal, transitaba por la zona.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y declaró fallecido al motociclista a las 10:45 p. m.

OIJ realizó el levantamiento del cuerpo del motociclista

Los agentes de la Delegación Regional del OIJ de Alajuela recibieron el reporte cerca de las 11:30 p. m. y se trasladaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo.

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Posteriormente, los restos se remitieron a la Morgue Judicial para los procedimientos correspondientes.

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