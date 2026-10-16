Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Un oficial de la Unidad Especial de Seguridad Pública se detuvo por intentar ingresar celulares y dispositivos electrónicos al módulo de máxima seguridad de La Reforma.

El policía formaba parte del refuerzo de vigilancia en las celdas donde permanece alias Diablo, junto con otros privados de libertad considerados de alto perfil.

Oficial intentó ingresar dispositivos electrónicos

Según la información , el oficial se detuvo cuando intentó introducir los dispositivos electrónicos al centro penitenciario.

El caso se relaciona con los controles de seguridad en el módulo de máxima seguridad de La Reforma, donde permanecen recluidos privados de libertad de alto perfil.

Le puede interesar: (VIDEO) Sospechosa de asesinar a estadounidense en Playas del Coco fue detenida



Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.