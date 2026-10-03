Motocicletas chocan en media rodada que colapsó las calles

Fecha de publicación: 3 de October de 2026

Fecha de modificación: 3 de October de 2026

En medio de la rodada que se desarrolló en horas de la noche de este 2 de octubre en las calles de San José, por la llegada a territorio nacional del creador de contenido, Mr. Stiven, se presentó un incidente con dos motocicletas que estaban en el lugar.

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¿Qué pasó?

Se dio la colisión entre dos motocicletas, lo que generó la precaución de los otros conductores de moto que pasaban por el lugar. La imagen fue compartida por distintos usuarios en redes sociales.

Choque en la rodada

Los mismos conductores del lugar trataron de asistir a los afectados, que después de unos segundos, se levantaron y siguieron su camino.

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