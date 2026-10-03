¿Por qué cientos de motociclistas colapsaron las calles de San José?

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Durante horas de la noche de este 2 de octubre cientos de motociclistas colapsaron en las calles de San José, obstaculizando el paso de los demás conductores.

La pregunta es, ¿por qué hubo una concentración tan alta de motocicletas en las transitadas rutas de la capital?

Todo se debe a dos creadores de contenido

Todo se debe a dos creadores de contenido, uno colombiano y otro costarricense. Durante los últimos días Stiven Tangarife Caicedo, más conocido en el mundo de las redes sociales como Mr.Stiven, se encuentra en nuestro país.

Dicho creador de contenido tiene millones de seguidores y ante su visita se creó una actividad para que su fans pudieran conocerlo.

¿Qué actividad se hizo para que pudieran conocerlo?

En colaboración con el creador de contenido costarricense, dymond_lobo, organizaron una rodada.

“Amantes del Bike Life y seguidores de MR.STIVEN TC, estamos listos para romper las calles de Costa Rica”, decía la invitación para la actividad.

En vivo con los motociclistas

El mismo Mr.Stiven hizo un ‘stream’ en el cual mostró la impactante cantidad de personas que participaron

Finalmente, los influencers se tomaron una foto y describen la rodada como todo un éxito.

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