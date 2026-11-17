Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

La Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habilitará durante cuatro días las pruebas prácticas de manejo sin cita previa en la sede de Ciudad Vial, en San José.

La institución atenderá del 30 de noviembre al 3 de diciembre, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., incluso durante el feriado del 1.º de diciembre.

¿Qué días se aplicarán las pruebas para automóvil y motocicleta?

El lunes 30 de noviembre y el martes 1.º de diciembre atenderá a quienes busquen obtener la B1 (automóvil).

Por su parte, el miércoles 2 y el jueves 3 de diciembre recibirá a las personas que necesiten las licencias A1, A2 y A3 (motocicleta).

La institución informó que los interesados no necesitan contar previamente con usuario y contraseña para participar en estas fechas. El personal habilitará las credenciales el mismo día de su presentación.

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¿Cuáles son los requisitos?

Quienes deseen participar deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener aprobada la prueba teórica de manejo.

Presentar el documento de identidad vigente y en buen estado.

Llevar el derecho de circulación y la tarjeta de inspección técnica vehicular del automóvil o motocicleta que utilizarán.

Presentar el comprobante de pago de ₡5.000, correspondiente a la licencia B1, A1, A2 o A3. El pago se puede realizar en cualquier entidad financiera autorizada.

Contar con un dictamen médico vigente, emitido dentro de los últimos 180 días.

La Dirección General de Educación Vial estableció que las personas no pueden tener una cita para prueba práctica previamente matriculada.

Además, quienes hayan reprobado una evaluación anterior deberán esperar a que finalice el periodo de sanción de 20 días hábiles.

Las pruebas se desarrollarán únicamente en la sede de Ciudad Vial, en San José, durante las fechas y los horarios establecidos.

Escrito por: Aneisha Cortés