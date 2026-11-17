Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Un hombre de 20 años, de apellido Tenorio, falleció tras recibir diversos impactos de arma de fuego, en el sector de San Felipe en Alajuelita.

El homicidio se reportó a las 11:00 p. m., cuando oficiales de la Fuerza Pública realizaban recorridos por la zona y escucharon varias detonaciones. Posteriormente, llegaron al sitio y encontraron al joven tendido en vía pública, sin signos vitales.

¿En cuáles partes del cuerpo recibió los disparos el hombre?

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima presentaba heridas de bala en la cara, el cuello, la cabeza, el tórax, la mano derecha y la pierna izquierda.

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Los agentes judiciales se presentaron en la escena, realizaron la revisión preliminar y levantaron el cuerpo para trasladarlo a la Morgue Judicial, donde le practicarán la respectiva autopsia.

Además, recolectaron indicios balísticos y los enviaron a los laboratorios forenses para su análisis.

El caso se mantiene bajo investigación para determinar el móvil del homicidio e identificar a la persona o personas responsables.

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Escrito por: Aneisha Cortés