Ministro de Educación hace adelanto sobre cambios en el calendario escolar

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, hizo un adelanto sobre los cambios que se aplicarán en el calendario escolar en 2027.

Este próximo martes 27 de octubre darán todos los detalles sobre qué las modificaciones que vendrán para los estudiantes a partir del próximo año.

Video en que aparece el ministro de Educación

Con la descripción “afinando los últimos detalles”, aparece Sánchez en un video y le preguntan cuáles son esas modificaciones. En el diálogo adelantó un detalle significativo.

“Este calendario escolar es muy diferente al de los últimos 30 años”, comentó el ministro de Educación.

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¿Dio más detalles?

Cuando se le preguntó por más detalles, invitó a que se estuviera atento a las redes del Ministerio de Educación Pública (MEP), a partir de las 9:00 a.m. de este 27 de octubre.