Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

Cuatro personas, entre ellas tres menores de edad, recibieron atención de la Cruz Roja Costarricense tras el vuelco de un microbús ocurrido la tarde de este sábado en la ruta 32, en San Isidro de Heredia.

La emergencia se reportó a las 5:40 p. m., cerca del río Sucio, aproximadamente cuatro kilómetros en dirección hacia San José.

Traslado de urgencia

Los cruzrojistas valoraron a cuatro pacientes: un adulto y tres menores. De estos últimos, dos requieren traslado urgente al Hospital Nacional de Niños.

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Para atender el accidente, la institución movilizó unidades de soporte avanzado, soporte básico y rescate.