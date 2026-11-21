Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

Un hombre de 43 años murió la madrugada de este sábado tras una colisión frontal entre dos bicimotos en el centro de Turrialba, Cartago.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido con el apellido González. El accidente ocurrió pasadas las 4 a. m. sobre la ruta 10.

De acuerdo con la versión preliminar, González viajaba en una bicimoto cuando chocó de frente contra otra. Al parecer, el segundo vehículo invadió el carril por el que circulaba la víctima, aunque las circunstancias aún están bajo investigación.

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Otro conductor fue trasladado al hospital

González murió en el sitio y su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Por su parte, el conductor de la otra bicimoto recibió atención y fue trasladado al Hospital de Turrialba. El OIJ mantiene el caso en investigación para esclarecer lo ocurrido.