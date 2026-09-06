Accidente deja motociclista muerto en vía pública

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atendió un accidente de tránsito durante la madrugada de este domingo, en el que murió un motociclista.

La víctima fue identificada con el apellido Mejía, de 25 años, y aparentemente, conducía una motocicleta por la localidad de La Suiza, en Turrialba.

Según las versiones preliminares de personas que transitaban por el lugar, el motociclista habría circulado a alta velocidad y, al llegar a una curva, presuntamente perdió el control del vehículo.

El hombre se salió de la vía y colisionó contra un poste del tendido eléctrico, por lo que murió en el sitio.

Este accidente ocurrió aproximadamente a las 2:30 a. m. de este domingo 6 de agosto.

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Por: Camila Rosales Méndez

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