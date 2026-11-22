Fecha de publicación: 22 de November de 2026

Fecha de modificación: 22 de November de 2026

Dos temblores de magnitudes 4,6 y 5,1 se registraron durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre en Perú, según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Ambos eventos ocurrieron en distintas regiones del país y alcanzaron profundidades superiores a los 100 kilómetros.

¿Dónde ocurrió el primer sismo?

El primer evento se reportó a las 12:09 a. m., con una magnitud de 4,6 y una profundidad de 156 kilómetros.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el punto de origen se ubicó a 54 kilómetros al norte de Pucallpa, en la región de Ucayali. Para esta localidad, el informe registró una intensidad de II.

El IGP identificó el evento con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0823 y registró las coordenadas de latitud -7.91 y longitud -74.64.

¿Cómo fue el segundo sismo?

A las 12:51 a. m., Perú registró otro evento, esta vez de magnitud 5,1 y con una profundidad de 132 kilómetros.

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El CENSIS situó el epicentro a 25 kilómetros al sureste de Cerro de Pasco, en la región de Pasco. En esta zona, la intensidad alcanzó el grado IV.

El segundo reporte quedó identificado con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0824 y detalló las coordenadas de latitud -10.85 y longitud -76.10.

Escrito por: Aneisha Cortés