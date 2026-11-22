Fecha de publicación: 22 de November de 2026

Fecha de modificación: 22 de November de 2026

Un hombre de apellido González, de 54 años, murió durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un altercado con otro sujeto dentro de su vivienda, en Concepción Arriba de Alajuelita, San José.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte ingresó a las 2:35 a. m.

La víctima se encontraba en su casa en compañía de un hombre de apellido Aguilar, de 40 años, cuando por razones que se desconocen y permanecen bajo investigación, ambos iniciaron una discusión.

¿Qué provocó la muerte del hombre?

En apariencia, durante el altercado, Aguilar golpeó en varias ocasiones a González en la cabeza con un objeto contundente, lo que le provocó la muerte en el sitio.

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Tras recibir el reporte, las autoridades atendieron el caso y detuvieron al sospechoso, quien figura como presunto responsable del homicidio.

Por su parte, los agentes judiciales trasladaron el cuerpo de la víctima a la Morgue Judicial, donde le realizaron la respectiva autopsia.

El OIJ mantiene el caso bajo investigación para determinar las circunstancias que provocaron la riña y esclarecer lo ocurrido.

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Escrito por: Aneisha Cortés