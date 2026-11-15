Menor de edad fue baleado en vía pública

Fecha de publicación: 15 de November de 2026

Fecha de modificación: 15 de November de 2026

Un menor de 17 años resultó herido por arma de fuego pasadas las 4:00 p. m. del sábado, durante un ataque registrado en Villa Esperanza, en Pavas, San José. Al momento de los hechos, el joven permanecía junto a otras personas en el lugar.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un vehículo pasó por el lugar y desde su interior, aparentemente realizaron varias detonaciones, una de ellas impactó al menor.

El joven presentó una herida por proyectil de arma de fuego, con entrada y salida, que ingresó por el abdomen. El menor fue trasladado al Hospital San Juan de Dios.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José realizaron una inspección en el sitio del suceso. Además, se presentaron en el centro médico para recabar información sobre lo ocurrido.

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Hasta el momento, las autoridades no brindaron mayores detalles sobre el ataque. El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió y dar con las personas responsables.

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Escrito por: Aneisha Cortés