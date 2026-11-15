Conductor muere tras perder el control de su vehículo

Fecha de publicación: 15 de November de 2026

Fecha de modificación: 15 de November de 2026

Un hombre de 27 años falleció la noche de este sábado tras un accidente de tránsito que ocurrió en el sector de Quebrada Honda, en Nicoya. En el mismo hecho, otro hombre resultó herido y fue trasladado al hospital del lugar.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre de apellido Almanza, viajaba en un vehículo acompañado de otro masculino de apellido Manzanares, de 24 años. Por razones que aún se encuentran bajo investigación, el conductor perdió el control del automotor, se salió de la vía e invadió el carril contrario.

Por lo que el vehículo en el que viajaban los dos hombres colisionó contra un pick-up y terminó a la orilla de la carretera. En este último automotor viajaban otras dos personas, un hombre y una mujer.

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Según la información preliminar, al conductor del pick-up le realizaron la prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Además, la Cruz Roja informó que tanto él como su acompañante rechazaron el traslado a un centro médico.

Agentes del OIJ de Nicoya realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación para determinar con exactitud las circunstancias que mediaron en este accidente.

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Escrito por: Aneisha Cortés