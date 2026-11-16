Menor de 17 años queda en condición crítica tras choque

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Un joven de 17 años sufrió heridas de gravedad la noche del domingo, luego de que un vehículo liviano y una motocicleta chocaran en San Antonio de Alajuela.

Atención y traslado del joven

La Cruz Roja Costarricense movilizó una unidad de soporte avanzado para atender la emergencia, que ocurrió a las 9:55 p. m.

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Los cruzrojistas valoraron al adolescente y determinaron que presentaba un estado crítico, por lo que lo trasladaron de inmediato al Hospital San Rafael de Alajuela.

De momento, las autoridades no detallan cómo ocurrió el accidente ni las circunstancias que provocaron las lesiones del menor.

Según datos del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), en lo que va de 2026, 268 motociclistas y 89 conductores de otros vehículos murieron en accidentes de tránsito en el país.

A estas cifras se suman 31 pasajeros de motocicleta y 35 de automóvil que también perdieron la vida en carretera, lo que refleja la cantidad de víctimas que dejan los accidentes viales.

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Escrito por: Aneisha Cortés