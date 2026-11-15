Fecha de publicación: 15 de November de 2026

Fecha de modificación: 15 de November de 2026

Un hombre de 26 años, de apellido Júnez, resultó herido con arma blanca y tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, luego de ser localizado con lesiones en el rosto y en los brazos.

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¿Dónde encontraron al hombre herido?

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte ingresó después de las 3:00 a. m., tras recibir una alerta sobre el ingreso de un hombre herido al centro médico.

Unidad de la Cruz Roja traslado a la víctima desde avenida 16, calle 12, en San José. Posteriormente, agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios acudieron al hospital para realizar las diligencias correspondientes.

De momento, se desconoce cómo ocurrieron los hechos y cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo la agresión. El caso permanece bajo investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a la persona o personas sospechosas de participar en el ataque.

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Escrito por: Aneisha Cortés