Feria anuncia calzas y limpiezas dentales gratuitas

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

El Hospital México realiza una feria de salud gratuita que se extenderá hasta este viernes y que ofrece atención en diferentes especialidades médicas, además de servicios de prevención y detección temprana de posibles problemas de salud.

Atención gratuita

Durante la jornada, los pacientes pueden acceder a servicios de dermatología, salud mental, odontología y nutrición.

En el área de odontología se ofrecen limpiezas y calzas dentales gratuitas, además de otros servicios de prevención y atención general.

Pruebas para detectar problemas de salud

La feria también incluye diferentes tamizajes y pruebas para identificar de manera temprana posibles riesgos para la salud, entre ellos exámenes relacionados con la detección de posibles lesiones en el hígado.

La actividad cuenta con una alianza entre el sector público y privado, con la participación de organizaciones afiliadas a la Cámara y el sindicato SINAE, que aporta una unidad móvil de odontología.

Feria en hospital se extenderá hasta este viernes

La jornada está dirigida tanto a pacientes adscritos al Hospital México como a personas que deseen acercarse y aprovechar los servicios disponibles.

El objetivo es fortalecer la promoción y prevención de la salud y facilitar el acceso de la población a diferentes servicios médicos de manera gratuita.