Feria anuncia calzas y limpiezas dentales gratuitas

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El Hospital México realiza una feria de salud gratuita que se extenderá hasta este viernes y que ofrece atención en diferentes especialidades médicas, además de servicios de prevención y detección temprana de posibles problemas de salud.
Durante la jornada, los pacientes pueden acceder a servicios de dermatología, salud mental, odontología y nutrición.
En el área de odontología se ofrecen limpiezas y calzas dentales gratuitas, además de otros servicios de prevención y atención general.
La feria también incluye diferentes tamizajes y pruebas para identificar de manera temprana posibles riesgos para la salud, entre ellos exámenes relacionados con la detección de posibles lesiones en el hígado.
La actividad cuenta con una alianza entre el sector público y privado, con la participación de organizaciones afiliadas a la Cámara y el sindicato SINAE, que aporta una unidad móvil de odontología.
La jornada está dirigida tanto a pacientes adscritos al Hospital México como a personas que deseen acercarse y aprovechar los servicios disponibles.
El objetivo es fortalecer la promoción y prevención de la salud y facilitar el acceso de la población a diferentes servicios médicos de manera gratuita.