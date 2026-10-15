Fiscalía pedirá prisión preventiva para el seleccionado nacional Carlos Barahona

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La Fiscalía Adjunta de Heredia solicitará prisión preventiva contra el futbolista Carlos Barahona, jugador del Club Sport Cartaginés y de la Selección Nacional, detenido como sospechoso de estar vinculado con préstamos informales conocidos como “gota a gota”.

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La solicitud se presentará este jueves a la 1:30 p. m., durante una audiencia en el Juzgado Penal de Heredia. Junto a Barahona, otros tres imputados, de apellidos Artavia, Aguilar y Duarte, enfrentarán la petición de medidas cautelares.

¿De qué se le acusa?

Según la Fiscalía, los cuatro figuran como sospechosos de los delitos de extorsión cobratoria y legitimación de capitales. La investigación señala que presuntamente otorgaban préstamos informales y luego amenazaban a las víctimas para exigir el pago.

El caso se tramita bajo el expediente 26-3327-0059-PE.