Medford se disculpa tras altercado en conferencia de prensa

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Habló el director técnico Hernán Medford tras el altercado del pasado miércoles en la conferencia de prensa posterior al juego ante Firpo por Copa Centroamericana.

¿Qué fue lo que pasó?

Medford dejó escapar algunos improperios ante cuestionamientos de periodistas en la conferencia, además de contestar de manera acalorada.

Hoy, en la previa del clásico ante Alajuelense, tomó el micrófono y pidió disculpas por todo lo sucedido.

Las disculpas de Medford

Contó al inicio una anécdota con su hija, que le sucedió tras el juego y lo hizo reflexionar:

“Ayer recibí una llamada de mi hija, es una gran psicóloga, y me pegó una regañada. Mi hija me regaña a mí y me mete medio en terapia. Obviamente yo me siento y la escucho, tiene toda la razón”.

Posterior a la reflexión, dedicó unas palabras de disculpa para los periodistas y las personas involucradas en la conferencia de prensa.

“Primero que todo a ustedes le tengo que pedir una disculpa, el día después del partido, ustedes no tenían que saberlo pero lo dirigí bien enfermo, con pastillas. Después de ese estrés que me metí yo con el triunfo agónico, el problema es que las conferencias de prensa son muy cerca. Tal vez ustedes no tenían nada que ver y me desquité con ustedes por la presión que tuve”.

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El estratega fue claro de nuevo en pedir perdón, y bromeó con ellos sobre la dinámica habitual de las conferencias.

“Les pido disculpas, yo sé que a veces ustedes me sacan de quicio, pero ustedes se merecen mi respeto, señores”.

Habló sobre el juego

Se refirió a las bajas del equipo y no fue tan positivo con el regreso de las mismas, recordó anécdotas con Óscar Ramírez, su primer clásico en el que anotó, y le dio la importancia que merece el enfrentamiento.

Fue claro en que existe autocrítica, pero dentro del equipo. Indicó que buscarán regresar a una buena racha para el cierre del torneo.