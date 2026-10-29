Alajuelense vuelve a estar en una final de Copa Centroamericana

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Liga Deportiva Alajuelense derrotó 2-1 a Motagua en el estadio Alejandro Morera Soto y selló su clasificación a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, donde enfrentará al Club Sport Cartaginés.

Los rojinegros golpearon primero al minuto 19, cuando Juan Pablo Añor aprovechó un rebote para abrir el marcador.

Antes del descanso, al 43’, Creichel Pérez aumentó la ventaja tras una buena acción ofensiva.

El VAR confirmó el descuento

En el segundo tiempo, Motagua presionó en busca de la remontada y encontró el descuento al minuto 75, en una jugada que necesitó revisión del VAR.

La acción generó dudas sobre si el balón había cruzado completamente la línea de gol, pero el videoarbitraje confirmó la anotación, que finalmente fue registrada como autogol de Alexis Gamboa.

El marcador quedó 2-1 y los hondureños buscaron otro tanto que les permitiera cambiar la historia de la semifinal.

Final costarricense

Alajuelense resistió en los minutos finales y aseguró el triunfo que le permite disputar una nueva final internacional.

Ahora, los manudos se medirán al Cartaginés en una final centroamericana que tendrá a dos equipos costarricenses luchando por el título regional.

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