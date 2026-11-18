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Un mecánico de la municipalidad de Atenas, identificado como Donald Enríquez León, falleció al protagonizar una aparatosa colisión la noche de este martes 17 de noviembre.
Según versiones de testigos, por causas que no se tienen claras, la víctima colisionó la moto que conducía con un automóvil.
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Enríquez fue llevado a la clínica local, donde a los pocos minutos fue declarado sin vida. El accidente ocurrió en la Ruta 3, a la altura de Calle Víquez, Los Ángeles de Atenas.
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