Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Un mecánico de la municipalidad de Atenas, identificado como Donald Enríquez León, falleció al protagonizar una aparatosa colisión la noche de este martes 17 de noviembre.

¿Cómo fue el accidente donde murió el mecánico de la Municipalidad de Atenas?

Según versiones de testigos, por causas que no se tienen claras, la víctima colisionó la moto que conducía con un automóvil.

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¿Qué pasó después?

Enríquez fue llevado a la clínica local, donde a los pocos minutos fue declarado sin vida. El accidente ocurrió en la Ruta 3, a la altura de Calle Víquez, Los Ángeles de Atenas.

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