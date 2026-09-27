Matan de 7 balazos a hombre en vía pública

Fecha de publicación: 27 de September de 2026

Fecha de modificación: 27 de September de 2026

Un hombre de apellido Espinoza, de 25 años, murió tras recibir varios impactos de bala la tarde de este sábado en un sector de Bahía Ballena, en Osa, Puntarenas.

La información del OIJ

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió alrededor de las 5:40 p. m., cuando el hombre se encontraba en vía pública.

Al sitio habrían llegado aproximadamente dos motocicletas con varias personas a bordo.

Los sujetos, presuntamente, dispararon en múltiples ocasiones contra Espinoza y posteriormente huyeron del lugar.

El hombre recibió cuatro impactos de bala en la espalda, dos en el cuello y uno en el pómulo derecho.

Investigación en curso

Agentes judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo, que será trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

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El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.