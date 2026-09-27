Ataque armado termina con hombre asesinado a balazos en el cráneo

Fecha de publicación: 27 de September de 2026

Fecha de modificación: 27 de September de 2026

Un hombre adulto murió la noche del sábado tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en Upala, Alajuela.

¿Qué fue lo que pasó?

Según información de la Cruz Roja Costarricense, el hecho ocurrió cerca de las 8 p. m. del pasado sábado 26 de setiembre.

Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron al hombre con una herida de bala en el cráneo. Para ese momento, el paciente se encontraba sin signos vitales.

la acción de la Cruz Roja

La Cruz Roja movilizó una unidad de Soporte Básico para atender la emergencia.

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