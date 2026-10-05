Matan a balazos a menor de 16 años

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Un joven de 16 años murió tras un ataque a balazos la noche del domingo en el sector de La Celina, en el distrito de Reventazón de Siquirres, Limón.

Según el reporte, el menor caminaba por una carretera cuando fue interceptado por sujetos que viajaban en una motocicleta. Los atacantes le dispararon en múltiples ocasiones y huyeron del lugar.

El hecho ocurrió en una zona con condiciones similares a otros sectores afectados por la violencia en el Caribe Norte, con poca iluminación y poca presencia de viviendas.

¿Cuál sería el motivo?

Las autoridades no descartan que este homicidio tenga relación con las disputas entre grupos criminales que se presentan en distintos sectores del Caribe Norte.

De acuerdo con el reporte, los cantones de Matina, Siquirres, Guácimo y Pococí concentran parte de los hechos violentos registrados durante las últimas semanas.

En estas zonas, incluso se registraron otros dos asesinatos.

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El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias del ataque y localizar a los responsables.

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