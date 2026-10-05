Choque entre tráiler y carro colapsa la salida de Heredia

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Un choque entre un tráiler y un vehículo liviano provoca fuertes presas este lunes en la salida del cantón central de Heredia hacia San José.

El accidente ocurrió en el sector de La Valencia, donde el tráiler realizaba un giro a la izquierda y colisionó con el vehículo liviano. El impacto dejó al carro prácticamente atravesado y redujo el espacio disponible para los conductores.

Maniobras complicadas

La salida de Heredia mantiene un carril habilitado, pero la presencia del tráiler complica el paso en todos los sentidos. Incluso los vehículos que llegan desde La Uruca deben desplazarse hacia otro carril para superar la zona del accidente.

La situación también genera dificultades para quienes salen de sectores como Santa Rosa y Belén, mientras que buses y otros vehículos deben realizar maniobras para continuar su recorrido.

El accidente provoca además problemas de visibilidad para los peatones que intentan cruzar cerca del sitio, debido a la posición del tráiler.

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Las autoridades reportaron únicamente daños materiales, pero el choque mantiene el tránsito muy complicado en distintos puntos de Heredia.

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