Matan a balazos a hombre dentro de una barbería

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

Un hombre de apellido Fallas, de 27 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza dentro de una barbería en San Francisco de Guararí, en Heredia.

El homicidio ocurrió pasadas las 7 p. m. de este viernes 30 de octubre, cuando, según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un sujeto ingresó al establecimiento y se acercó a la víctima.

¿Qué más se sabe?

En apariencia, el sospechoso disparó contra Fallas sin mediar palabra y lo impactó una vez en la cabeza. El hombre murió en el sitio, mientras que el atacante huyó.

Agentes del OIJ de Heredia llegaron al lugar para realizar la inspección ocular y la revisión preliminar del cuerpo. Posteriormente, remitieron los restos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Policía detuvo a un sospechoso

Como parte de las diligencias, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a un hombre de 26 años, quien en apariencia podría estar relacionado con el homicidio.

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Bajo la dirección funcional del Ministerio Público, los oficiales pusieron al sospechoso a las órdenes del OIJ. Los agentes judiciales lo presentarán ante la Fiscalía para que se determine su situación jurídica.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del homicidio.