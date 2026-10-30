McDonald’s se pronuncia tras violento asalto en uno de sus autoservicios

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Un video, publicado por Noticias Repretel durante esta tarde, muestra cómo dos sujetos se bajan de un automóvil y apuntan con armas de fuego contra los ocupantes de un carro que estaba en la fila de un AutoMc, el autoservicio de McDonald’s.

En las imágenes se observa cómo los asaltantes amenazan al conductor y a su acompañante para obligarlos a salir del automóvil.

En medio de la situación, el conductor logra sacar de la parte trasera a un niño pequeño, quien aparentemente sería su hijo. La familia queda expuesta a la amenaza de los sujetos, y sale huyendo.

McDonald’s se pronunció

Este medio conoció la versión oficial de la cadena de restaurantes, que indica lo siguiente:

“En McDonald’s Costa Rica lamentamos profundamente el incidente ocurrido en uno de nuestros restaurantes y repudiamos enérgicamente este tipo de hechos. Estamos colaborando activamente con las autoridades competentes para apoyar con la investigación en curso”.

“La seguridad y el bienestar de nuestros clientes y colaboradores son una prioridad para nosotros. Por tratarse de una investigación en curso cualquier consulta o solicitud de información adicional sobre el caso deberá canalizarse directamente con las autoridades competentes”.

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Por el momento, no se cuenta con información sobre la identidad de los responsables. Tampoco han trascendido detalles sobre el vehículo robado o posibles personas detenidas por este hecho.