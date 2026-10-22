Más de 20 pensiones ofrecen servicios sexuales en 4 sectores de San José

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La Policía Municipal de San José tomó los principales puntos en donde se logró observar cuaterías que tienen otro fin, pensiones donde mujeres ofrecen favores y servicios sexuales a cambio de dinero.

Es por eso que se hizo recorridos en algunos sitios de San José, para ingresar a los locales, viviendas y también puntos donde ya las autoridades conocían que se podría estar dando esta situación.

Resultados del operativo en pensiones

Durante el operativo nocturno las inmediaciones de las paradas de buses de la León XIII, oficiales municipales intervinieron pensiones que presuntamente desvirtuaban su actividad comercial autorizada.

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Más de 100 personas fueron consultadas, dos fueron trasladadas a Migración, se clausuró un establecimiento sin permisos y se ubicó a una persona con antecedentes por proxenetismo, cuyo caso se coordina con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Cifras

Según datos de la Policía Municipal de San José, más de 20 pensiones ofrecen servicios sexuales.

¿Dónde?

Barrio Amón.

Paso de la Vaca.

Avenida 6.

Zona Roja Sur.

A partir de la segunda quincena de octubre y hasta diciembre, los operativos se sostendrán principalmente en horas de la tarde y noche.