Clausuran establecimiento en intervención a pensiones vinculadas con el comercio sexual

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La intervención de pensiones vinculadas al comercio sexual en calle 6, San José Centro, terminó con la clausura de uno de estos locales.

Operativo fue llevado a cabo por medio de la Policía Municipal de San José.

Detalles del operativo nocturno en San José

Durante el operativo nocturno las inmediaciones de las paradas de buses de la León XIII, oficiales municipales intervinieron pensiones que presuntamente desvirtuaban su actividad comercial autorizada.

Resultados de las intervenciones

Más de 100 personas fueron consultadas, dos fueron trasladadas a Migración, se clausuró un establecimiento sin permisos y se ubicó a una persona con antecedentes por proxenetismo, cuyo caso se coordina con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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