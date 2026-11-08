Más aguaceros y tormentas eléctricas: Varias regiones del país en advertencia del IMN

Fecha de publicación: 8 de November de 2026

Fecha de modificación: 8 de November de 2026

Las lluvias y tormentas eléctricas continuarán durante las próximas horas en distintas regiones de Costa Rica debido a la influencia de un sistema de baja presión frente a las costas de Guanacaste.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió sobre la posibilidad de nuevos aguaceros y alertó por la saturación de los suelos en sectores del Pacífico Norte y el Pacífico Central.

En su informe de este domingo 8 de noviembre, a las 4 p. m., la institución detalló que el fenómeno mantiene condiciones de inestabilidad atmosférica y que sus efectos podrían prolongarse hasta las primeras horas del lunes.

Estas zonas tendrán más lluvias y tormentas

Para el Pacífico Norte se pronostican condiciones mayormente nubladas y lluvias de intensidad variable, principalmente en la península de Nicoya.

También se esperan precipitaciones en sectores costeros del Pacífico Central. En el Caribe y la Zona Norte continuarán los aguaceros, algunos acompañados de tormentas eléctricas, especialmente en las zonas montañosas.

Por su parte, el Valle Central y las zonas montañosas del Pacífico Central y Sur podrían registrar lluvias de intensidad ligera a moderada y posibles bancos de neblina.

IMN advierte por riesgo de inundaciones

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades meteorológicas es la saturación de los suelos en el Pacífico Norte y el Pacífico Central, donde los niveles se ubican entre el 85 % y el 95 %.

Esta condición aumenta la vulnerabilidad a inundaciones si las lluvias persisten. Además, el IMN advirtió sobre posibles ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora cerca de las nubes de tormenta.

Ante este panorama, la institución recomienda tener precaución en sitios propensos a inundaciones y mantenerse alejados de quebradas y sistemas de alcantarillado que puedan acumular agua.

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Baja presión podría desplazarse hacia el oeste

El pronóstico señala que el sistema comenzaría a alejarse gradualmente de las costas nacionales entre la noche de este domingo y las primeras horas del lunes.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantiene una probabilidad del 20 % de que el sistema se desarrolle en una depresión tropical durante las próximas 48 horas. El IMN continuará vigilando su evolución.