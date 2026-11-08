Aparatoso choque colapsa la Ruta 32 y deja dos personas luchando por su vida

Fecha de publicación: 8 de November de 2026

Fecha de modificación: 8 de November de 2026

Dos personas resultaron gravemente heridas tras un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo liviano en la Ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo, Heredia.

La emergencia fue reportada a la 1:24 p. m. de este domingo, luego de que, en apariencia, la motocicleta derrapara y colisionara contra el automóvil.

Bomberos y Cruz Roja trasladaron a los pacientes

La Cruz Roja Costarricense informó que atendió a dos pacientes en el sitio. Una unidad de la institución trasladó de urgencia a uno de ellos al Hospital San Vicente de Paúl.

El segundo paciente, quien estaba en condición crítica, recibió atención por parte de Bomberos, que se encargó de su traslado a un centro médico.

Le puede interesar: Balacera deja un hombre crítico en Escazú

Accidente afectó el tránsito en la Ruta 32

En la escena trabajaron unidades básicas, de soporte y de rescate de los cuerpos de emergencia.

De momento, no trascendieron las identidades de las personas afectadas ni más detalles sobre las circunstancias del accidente.