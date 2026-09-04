Maribel Guardia arremete contra cirujano que usó su imagen con inteligencia artificial

La actriz y música costarricense Maribel Guardia expresó su molestia en sus redes sociales luego de que un cirujano plástico mexicano utilizara una imagen suya, modificada con inteligencia artificial, para promocionar sus servicios.

¿Qué fue lo que sucedió?

Guardia aseguró que no conoce al médico ni ha visitado su clínica en Culiacán, México, pese a que la publicación daba a entender que había acudido al local comercial para realizarse algunos procedimientos estéticos.

La actriz cuestionó públicamente la ética del profesional por utilizar su imagen para promocionar su trabajo sin su autorización.

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Las declaraciones de Guardia

“Podrían creer que un doctor en Culiacán, con el que nunca he ido, se atrevió a hacer una foto mía con inteligencia artificial, asegurando en un posteo en Instagram que yo iba a tratarme con él hasta Culiacán”.

“Qué clase de ética tiene este señor, seguro pensó que no me iba a enterar cuando el mundo digital es tan pequeño”, indicó Guardia en su perfil.

Tras las declaraciones de Guardia, la publicación fue eliminada del perfil del cirujano plástico.

El caso generó la reacción de la artista, quien dejó claro que no tiene relación con el médico ni respalda los procedimientos que aparecían asociados a su imagen.