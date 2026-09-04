RSN reporta fuerte sismo de 4,7 en Costa Rica

Hace pocos minutos, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) reportó un sismo en San José de 3,3 grados de intensidad.

Sin embargo, la Red Sismológica Nacional acaba de reportar un temblor de 4,7 grados en el sector de Pococí, en Guápiles.

El reporte de la RSN

Se revisa un sismo a las 3:41 de la tarde, a 102 kilómetros de profundidad y 15 kilómetros al oeste de Guápiles en el sector de Pococí.

#SismoCR #TemblorCR Revisado, 4-9-2026, 3:41 pm, Mag: 4,7 Mw, Prof: 102 km, 15 km al Oeste de Guapiles, Pococi pic.twitter.com/sQ935ukHW6 — Red Sismológica Nacional Universidad de Costa Rica (@RSNcostarica) September 4, 2026

¿Es diferente al sismo del Ovsicori?

No se conoce una versión oficial, lo que se sabe es que ambas reportaron un sismo diferente a la misma hora.

De momento no indicaron alguna diferencia entre ambos.