Madre golpeó a sus hijas de 7 y 2 años con tubos y las echó de la casa

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Dos niñas de 2 y 7 años fueron encontradas caminando solas por la vía pública, en Vista Hermosa de San Rafael de Oreamuno, Cartago, con golpes, hematomas y una bolsa que contenía su ropa. Según el relato de la menor de 7 años, su madre las habría agredido con tubos, cables y palos de madera, para luego echarlas de la vivienda.

Los hechos ocurrieron el viernes anterior, cuando oficiales de la Fuerza Pública realizaban un recorrido de rutina por la comunidad y encontraron a las pequeñas en aparente estado de abandono.

Ambas presentaban múltiples golpes, principalmente en la espalda, por lo que fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención y someterse a los exámenes correspondientes.

Niña confesó todo a los policías

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, la niña de 7 años relató que su madre las agredía físicamente con tubos, cables y palos de madera.

La menor también habría indicado que la mujer les entregó una bolsa con sus pertenencias y las sacó de la casa, dejándolas solas en la vía pública.

Tras conocer lo ocurrido, las autoridades detuvieron a una mujer de apellidos Hernández Salazar, de 22 años, como sospechosa de agredir a sus hijas.

Madre quedó en libertad

Aunque la mujer se detuvo, posteriormente quedó en libertad con medidas cautelares. Entre las restricciones impuestas figura la prohibición de acercarse a las niñas o agredirlas durante el proceso judicial.

La sospechosa deberá enfrentar una investigación por los presuntos delitos de lesiones y abandono de incapaces, según la información suministrada en el reporte periodístico.

La calificación de las lesiones y las eventuales penas dependerán de los resultados de los exámenes médico-forenses y de lo que determinen las autoridades judiciales.

PANI confirmó intervención y ubicación de las niñas con familiares

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) indicó que la oficina local de Cartago atendió el incidente, coordinó con el hospital y, tras la presentación de la madre en sus oficinas, articuló acciones con la Fiscalía, que culminaron con la detención de la mujer.

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Además, la institución informó que las niñas se ubicaron con un recurso familiar y que continuaría con la intervención psicosocial y legal.

Durante el reporte también se señaló, con base en fuentes judiciales, que el PANI habría tenido conocimiento previo de posibles agresiones contra las menores. Según esa versión, hace aproximadamente dos meses se realizó una visita, pero no se encontró indicios suficientes de maltrato y el caso se archivó. La institución no respondió la consulta específica sobre ese antecedente.

El caso continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar la protección de ambas niñas.