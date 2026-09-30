Pareja de asiáticos habría explotado laboralmente a dos menores

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

La Policía de Migración detuvo en vía pública, en San Rafael de Alajuela, a una pareja de origen asiático que figura como sospechosa del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Según la investigación, la pareja habría explotado laboralmente a dos menores de nacionalidad venezolana, de quienes se hicieron cargo desde el año 2017.

Las habrían obligado a trabajar más de 12 horas

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los sospechosos habrían obligado a las menores a realizar jornadas laborales superiores a las 12 horas.

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Además, presuntamente las mantenían trabajando sin días de descanso, sin tiempos adecuados para alimentación, sin recibir un pago y sin aseguramiento.

Las autoridades señalan que estas condiciones habrían violentado los derechos de las dos víctimas.

Pareja les habrían quitado sus documentos

La investigación también apunta a que la pareja habría mantenido retenidas a las menores mediante la retención de sus documentos personales.

La detención de los sospechosos se realizó en la vía pública en San Rafael de Alajuela y ahora deberán enfrentar el proceso correspondiente por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.