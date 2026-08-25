Luna de sangre en Costa Rica: Cómo y a qué hora verla

Es una fecha esperada para muchos amantes de los fenómenos astronómicos. Costa Rica podrá disfrutar de un eclipse lunar parcial durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28.

No es un eclipse cualquiera, este fenómeno hará que la Luna cambie de apariencia a medida que la sombra de la tierra avance sobre su superficie.

Durante el punto máximo, la Luna se pondrá en una tonalidad cobriza o rojiza en la zona cubierta por la sombra, efecto que popularmente recibe el nombre de “Luna de Sangre”.

¿Se podrá observar en Costa Rica?

El eclipse podrá observarse desde Costa Rica durante varias horas de la noche, sin embargo, el mejor momento será cerca de las 5:00 a.m., siempre que las condiciones del tiempo permitan una buena visibilidad del cielo.

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¿A qué hora ver el eclipse en Costa Rica?

2:45 a. m.: Se espera que comience el eclipse penumbral

3:50 a. m.: Inicia el eclipse.

5:00 a. m.: Inicia el eclipse total.

5:35 a. m.: Punto máximo del eclipse.

5:52 a. m.: La Luna se pone.

Varias de las fases de cierre no serán visibles en el país, por un tema de zona horaria y luz. Pero serán las etapas de cierre del eclipse.

¿Se necesitan lentes especiales?

No. Al tratarse de un eclipse lunar, no es necesario utilizar protección ocular especial para observarlo.

La Luna podrá contemplarse directamente a simple vista. También será posible utilizar binoculares o un telescopio para apreciar con mayor detalle los cráteres y los cambios de tonalidad en la superficie lunar.