Ballena jorobada aparece muerta en media playa nacional

¿Se imagina ir a la playa de paseo y toparse con una ballena fallecida en la arena? Eso fue lo que pasó en la costa de Santa Teresa, donde las autoridades encontraron una ballena jorobada sin vida.

El animal estaba en un avanzado estado de descomposición, situación que dificulta determinar mediante análisis la causa exacta de su muerte.

No es el primer caso

Según las autoridades de Salud Animal, en los últimos días también se reportaron otros animales marinos muertos en diferentes puntos del Pacífico costarricense. Alrededor de dos mil cangrejos aparecieron muertos en playas de Guanacaste la semana anterior.

Algunos casos podrían estar relacionados con enfermedades, aunque todavía no existe una causa confirmada para la ballena encontrada en Santa Teresa.

Autoridades piden no acercarse a animales muertos

Las autoridades coordinan con el Servicio Nacional de Salud Animal, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la municipalidad correspondiente el retiro y entierro de la ballena, con el objetivo de evitar riesgos para las personas y animales domésticos.

El llamado es a no tocar ni acercarse a animales marinos muertos que aparezcan en las playas.

Estos cuerpos pueden liberar gases como sulfuro de hidrógeno, metano y amoníaco, además de representar un posible riesgo por bacterias y enfermedades transmisibles como la salmonella.

También recomiendan no devolverlos al mar, no cortar partes del animal y reportar inmediatamente el hallazgo a las autoridades.

¿Influye el fenómeno del Niño?

Las autoridades también señalaron que fenómenos climáticos como El Niño pueden generar cambios en las condiciones del océano y favorecer el desplazamiento de distintas especies marinas.

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Algunas especies provenientes de zonas como las islas Galápagos buscan condiciones más favorables para alimentarse y sobrevivir, lo que aumenta la posibilidad de observarlas en aguas costarricenses.

En el caso de la cría de ballena jorobada, todavía se realizan análisis para determinar qué provocó su muerte.

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