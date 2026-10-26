¿Más lluvias? Así estará el clima este inicio de semana

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El clima tendrá condiciones más estables durante el inicio de esta semana, con menos lluvias y temperaturas frescas en las primeras horas del día, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

¿Dónde podrían presentarse lluvias?

De acuerdo con el IMN, aunque se espera una disminución de las precipitaciones, no se descartan algunos aguaceros aislados.

Las lluvias podrían presentarse principalmente en el Pacífico Central y el Pacífico Sur, con posibilidad de precipitaciones durante la madrugada y la mañana, así como aguaceros dispersos y alguna tormenta ocasional hacia el final de la tarde y la noche.

En el centro y norte del país predominarían condiciones más estables, con pocas precipitaciones.

¿Cómo estarán las temperaturas?

El país se mantiene en un periodo de transición, caracterizado por la presencia ocasional de vientos del norte y temperaturas frescas durante las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas montañosas y sectores del norte.

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Sin embargo, hacia el mediodía se esperan temperaturas más cálidas, principalmente en las regiones donde predominen las condiciones soleadas.

El aumento en la intensidad de los vientos favorecería una disminución de las lluvias durante los próximos días, aunque podrían presentarse precipitaciones aisladas en algunas regiones del país.