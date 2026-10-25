Fallece destacado músico costarricense

Fecha de publicación: 25 de October de 2026

Fecha de modificación: 25 de October de 2026

El Ministerio de Cultura y Juventud lamentó el fallecimiento de Edwin Méndez Huertas, destacado músico y docente costarricense que dedicó parte de su trayectoria a la formación musical de nuevas generaciones.

Méndez Huertas dejó una huella en la educación musical del país, especialmente por su trabajo en la enseñanza del piano y la teoría musical.

Destacado músico dedicó su trayectoria a la enseñanza

Durante su carrera, Edwin Méndez Huertas contribuyó a la formación de estudiantes interesados en la música.

Su labor docente permitió transmitir conocimientos y fortalecer la educación musical en Costa Rica.

Tras conocerse su fallecimiento, el Ministerio de Cultura y Juventud expresó sus condolencias a sus familiares, amistades y a la comunidad musical costarricense.

Además, la Escuela de Artes Musicales se sumó a las muestras de pesar mediante una publicación en redes sociales.

Escuela de Artes Musicales lamenta su fallecimiento

La institución manifestó su profundo pesar por la muerte del músico y docente, a quien recordó por su aporte a la enseñanza musical.

El fallecimiento de Méndez Huertas genera muestras de solidaridad entre las instituciones vinculadas con la cultura y la formación artística del país.

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