Muere reconocida actriz de “Rebelde” a los 39 años

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La actriz brasileña Lua Blanco, reconocida por su participación en la versión brasileña de Rebelde, murió a los 39 años, según reportaron medios internacionales.

La noticia ha generado interés entre los seguidores de la producción juvenil, que alcanzó popularidad en Brasil y convirtió a sus integrantes en figuras conocidas entre el público joven.

Actriz enfrentaba un cáncer

La noticia se confirmó el domingo 18 de octubre por su familia, mediante un mensaje compartido en redes sociales. Su hermano, el también actor Daniel Blanco, informó que la artista había luchado contra un cáncer durante los últimos meses de vida. La familia pidió respeto y privacidad durante el duelo.

Su papel más recordado

Lua Blanco alcanzó gran reconocimiento al interpretar a Roberta Messi en la versión brasileña de Rebelde, transmitida entre 2011 y 2012. Además de su trabajo como actriz, también desarrolló una carrera musical y formó parte del grupo Rebeldes, integrado por artistas de la telenovela.

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Su interpretación en Rebelde la convirtió en una figura reconocida entre los seguidores de la producción juvenil brasileña.