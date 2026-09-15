Encuentran búnker en la copa de un árbol en medio parque

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La Policía Municipal de San José se llevó una particular sorpresa luego de encontrar un búnker construido en la copa de un árbol, a unos cinco metros de altura, en medio de un parque capitalino.

Detalles

Los oficiales subieron por una escalera improvisada que permitía llegar hasta la estructura. En el sitio encontraron ropa y diferentes objetos, además de un espacio acondicionado con piso y techo.

Según las autoridades, la estructura la utilizaban para el comercio y consumo de drogas, aprovechaban la frondosidad del árbol para pasar inadvertida desde tierra.

La Policía Municipal explicó que este tipo de escondites también podría facilitar la comisión de otros delitos, ya que quienes los utilizan pueden movilizarse por las zonas verdes y escapar de los oficiales con facilidad.

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Las autoridades indicaron que la estructura ya la desmantelaron y ahora prestarán mayor atención a los árboles ubicados en parques y zonas verdes de San José para determinar si existen otros espacios similares.

Hasta el momento, la Policía Municipal no precisó públicamente en cuál parque de la capital fue localizado el búnker, pero este medio conoció que se ubica detrás del Museo de los Niños.