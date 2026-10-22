Les prometieron grandes ganancias y terminaron perdiéndolo todo: alertan por peligrosa estafa

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Al menos 22 personas perdieron millones de colones en una aparente estafa piramidal que les prometía altos rendimientos. Entre las pérdidas hay ahorros de toda una vida, herencias y hasta dinero de pensiones.

Les prometieron grandes ganancias, pero terminaron perdiéndolo todo. Cada persona invirtió al menos $20.000, seducida por rendimientos mensuales de entre un 12 % y un 18 %, una oferta muy superior al 5 % o 6 % que suelen pagar algunas cooperativas. Sin embargo, después comenzaron los incumplimientos.

¿Cómo lograron ‘seducirlos’?

Les ofrecieron ganancias de hasta tres veces más de lo que pagan las cooperativas y los bancos. Por eso, muchas personas decidieron invertir en este negocio. Durante varios meses recibieron pagos mensuales con altos rendimientos.

Recibían alrededor de $400 o $500, lo que les hizo pensar que era un negocio confiable. Sin embargo, el inversionista que los habría introducido en este negocio dejó de responder después de varios meses y dejó de pagarles. Ahora, esas personas denuncian ser víctimas de un aparente esquema piramidal.

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Desaparecieron los responsables

“Yo empecé a decirle que quería que me devolviera mi dinero, porque para ese entonces ya se habían vencido los tres contratos. Entonces, me mandó un mensaje muy amenazante, diciéndome que me iba a denunciar penalmente por acoso si yo seguía pidiéndole que me pagara”, contó una de las personas afectadas.

“Ahora sí estoy fea, porque esa plata me servía. Era una herencia, primero que nada. Mi papá me la había dado”, dijo otra afectada.

Investigación por la estafa

La Fiscalía confirmó a Noticias Repretel que investiga el caso, en el que figuran 22 personas afectadas. El imputado, de apellido Watkins, enfrenta una investigación por los presuntos delitos de estafa e intermediación financiera, ya que no estaba registrado ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

“En principio, lo que se sospecha es que es un negocio piramidal, por cuanto lo que se denuncia es que captaba el dinero para poder pagar los rendimientos de clientes anteriores y no precisamente para el negocio del descuento de facturas”, explicó Esteban Zamora, abogado defensor.

El supuesto negocio consistía en invertir en el descuento de facturas de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Este mecanismo puede ser legítimo, pero la sospecha en este caso es que el dinero captado se habría utilizado para pagar los rendimientos de inversionistas anteriores.

El perjuicio económico supera el millón de dólares para 11 de las víctimas.

Allanamiento en casa del sospechoso

En agosto, las autoridades allanaron la vivienda de Watkins y decomisaron dispositivos electrónicos que serían analizados como prueba. La Fiscalía consiguió que se le impusieran medidas cautelares: impedimento de salida del país, firma mensual y prohibición de contactar a las víctimas.

Noticias Repretel intentó contactar a Watkins por teléfono y WhatsApp, pero no obtuvo respuesta. El número telefónico aparentemente ya no estaría en uso.

Si bien ese caso ya llegó a un allanamiento, las víctimas tendrían que esperar entre 5 hasta 10 casos para ver si llega a juicio.