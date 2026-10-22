EDUS incorpora dos nuevas funciones para los usuarios

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Mediante un comunicado, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó la incorporación de dos nuevas funciones en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS).

Funcionalidades servirán para facilitar el acceso a los servicios digitales y promover la actividad física.

¿Cuáles son las nuevas funciones de EDUS?

Una de las novedades es la autenticación mediante firma digital móvil, a través del sistema GAUDI, que permite verificar la identidad de quienes ingresan a los servicios digitales.

“Este mecanismo permite vincular la solicitud de ingreso a EDUS con la identidad digital de la persona mediante un código de verificación. Al seleccionar esa opción de acceso, el sistema se encarga de generar un código y GAUDI Móvil envía una notificación al teléfono asociado a la firma digital”, dijo la CCSS.

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La persona debe abrir GAUDI Móvil, seleccionar el código correspondiente e ingresar el PIN de su firma digital móvil para confirmar su identidad.

Segunda nueva función que incorporaron al EDUS

La segunda función trata sobre el registro de pasos que permite aportar información sobre la actividad física de cada persona.

En la sección Actividades de salud, las personas usuarias pueden consultar los pasos registrados, como parte de las herramientas para promover la actividad física.