“Lero Lero” de Rodrigo Chaves ya tiene consecuencias

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Al menos seis recursos de amparo fueron presentados ante la Sala Constitucional por lo ocurrido durante los actos patrios del 14 de setiembre en Cartago.

Las acciones cuestionan las restricciones de ingreso a la Plaza Mayor, donde se realizaron actividades oficiales por la llegada de la Antorcha de la Independencia y la sesión del Consejo de Gobierno. Algunas personas denunciaron que se les solicitó la cédula y que se les impidió ingresar al perímetro.

Ciudadanos cuestionan restricciones

Entre los recursos presentados hay acciones relacionadas con presuntas limitaciones a la libertad de tránsito y al ingreso a las actividades.

APSE también acudió a la Sala Constitucional luego de que sus afiliados denunciaran que Fuerza Pública les solicitó sus documentos y posteriormente les impidió ingresar al desfile de faroles.

Las polémicas declaraciones de Chaves

La jornada también quedó marcada por un intercambio entre el expresidente y ministro Rodrigo Chaves y ciudadanos que cuestionaban las restricciones de ingreso.

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Ante los reclamos, Chaves hizo gestos y expresó frases como “vaya, cómprese un poquito de crema de rosas” y “lero, lero, calzón de cuero. Ese chiquillo llora por su ternero”.

Fuerza Pública defiende operativo

El Ministerio de Seguridad justificó el dispositivo como una medida para mantener el orden y garantizar la seguridad durante las celebraciones.

Según Fuerza Pública, se establecieron filtros de ingreso y, durante el operativo, se decomisó un arma no letal a una persona que intentó ingresar al perímetro.

¿Qué sigue con los recursos?

La Sala Constitucional deberá determinar si admite los recursos para estudiarlos. De ser así, las autoridades señaladas deberán responder a los cuestionamientos y posteriormente los magistrados resolverán cada caso.

Por ahora, la presentación de los recursos no significa que la Sala haya determinado que existió una violación de derechos, sino que corresponde seguir el trámite constitucional establecido para estas acciones.