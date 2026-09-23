Las últimas palabras de mujer asesinada junto a su padre en silla de ruedas

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Minutos antes de las 11:00 a.m. se dio el asesinato de una mujer, su padre y su pareja, dentro de una vivienda en el sector de Río Cuarto en Alajuela. Los vecinos se sorprendieron al escuchar la ráfaga de disparos contra las víctimas.
Además, una cuarta persona resultó herida productoo de la balacera.
Dos sujetos llegaron al lugar en una motocicleta y atacaron a balazos a las víctimas, que se encontraban en la estructura y les dispararon en reiteradas ocasiones.
Herido
Juan Carlos Solano Hernández, de 31 años.
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Noticias Repretel pudo saber las últimas palabras de la Reina Pérez Dávila antes de morir junto a su padre:
“Quería agua, que la pusieran de un ladito, que la movieran, pero ella era muy pesada y no podíamos moverla”, dijo Deyanira Torres, última en hablar con Pérez Dávila. Según agregó Torres, la ambulancia tardó mucho tiempo en llegar.
Operativo
Tras el asesinato de estas tres personas, autoridades habrían logrado ubicar el sitio donde se escondieron los posibles gatilleros.
Se desconoce si las víctimas mortales serían el objetivo de los gatilleros o se trataría de víctimas colaterales. El caso se mantiene en investigación.