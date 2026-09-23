Las últimas palabras de mujer asesinada junto a su padre en silla de ruedas

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Minutos antes de las 11:00 a.m. se dio el asesinato de una mujer, su padre y su pareja, dentro de una vivienda en el sector de Río Cuarto en Alajuela. Los vecinos se sorprendieron al escuchar la ráfaga de disparos contra las víctimas.

Además, una cuarta persona resultó herida productoo de la balacera.

¿Cómo se dio el atentado?

Dos sujetos llegaron al lugar en una motocicleta y atacaron a balazos a las víctimas, que se encontraban en la estructura y les dispararon en reiteradas ocasiones.

Muertos tras ataque a balazos

Pedro Dávila Dávila, de 65 años.

Reina Pérez Dávila, de 47 años.

Byron Salazar Pérez, de 31 años.

Herido

Juan Carlos Solano Hernández, de 31 años.

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Últimas palabras de la mujer

Noticias Repretel pudo saber las últimas palabras de la Reina Pérez Dávila antes de morir junto a su padre:

“Quería agua, que la pusieran de un ladito, que la movieran, pero ella era muy pesada y no podíamos moverla”, dijo Deyanira Torres, última en hablar con Pérez Dávila. Según agregó Torres, la ambulancia tardó mucho tiempo en llegar.

Operativo

Tras el asesinato de estas tres personas, autoridades habrían logrado ubicar el sitio donde se escondieron los posibles gatilleros.

Se desconoce si las víctimas mortales serían el objetivo de los gatilleros o se trataría de víctimas colaterales. El caso se mantiene en investigación.