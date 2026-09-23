Custodian vivienda vinculada al asesinato de adulto mayor y su hija

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Fuerza Pública se encuentra en en la Vigen de Sarapiquí, con la intención de custodiar una vivienda vinculada con el triple homicidio que sucedió en el sector de Río Cuarto. Un adulto mayor en silla de ruedas y su hija resultaron asesinados en este hecho.

¿Cómo asesinaron a las tres personas?

El reporte que se maneja es que al lugar llega un motocicleta con dos ocupantes y estos empiezan a disparar contra las cuatro personas.

Al momento en que son abordadas por personeros de la Cruz Roja, se les declarón sin signos vitales en el sitio.

Muertos tras ataque a balazos donde: adulto mayor y su hija entre las víctimas

Pedro Dávila Dávila, de 65 años.

Reina Pérez Dávila, de 47 años.

Byron Salazar Pérez, de 31 años.

Custodia

A unos 15 kilómetros de distancia del lugar donde se dio el crimen, oficiales custodian una casa que tendría relación. En la vivienda hay una motocicleta.

Información en desarrollo.

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