Las provincias con más homicidios en 2026: OIJ revela las cifras

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) actualizó su registro de homicidios en Costa Rica con corte al 7 de agosto de 2026. En total, el país contabiliza 468 víctimas, una reducción de 68 casos en comparación con la misma fecha de 2025, cuando se registraban 536 asesinatos.

¿Cuál provincia encabeza la lista?

De acuerdo con las estadísticas del OIJ, San José sigue siendo la provincia con más homicidios del país, al acumular 134 víctimas en lo que va del año.

El segundo lugar lo ocupa Limón, con 111 homicidios, mientras que Puntarenas aparece en la tercera posición con 81 casos, siendo la única de las tres primeras provincias que registra un aumento respecto al mismo periodo del año anterior.

Homicidios por provincia en 2026

San José: 134

134 Limón: 111

111 Puntarenas: 81

81 Guanacaste: 46

46 Alajuela: 45

45 Cartago: 38

38 Heredia: 13

La mayoría de víctimas son hombres

Las estadísticas reflejan que 423 de las víctimas eran hombres, mientras que apenas 42 eran mujeres.

Además, las personas entre 18 y 29 años continúan siendo el grupo etario más afectado por la violencia homicida, con 167 víctimas, seguido por quienes tenían entre 30 y 39 años, con 135 casos.

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¿Cuál es el principal movil?

El OIJ indica que el principal motivo de los homicidios continúa siendo el ajuste de cuentas o la venganza, con 300 casos registrados.

No obstante, 84 homicidios permanecen bajo investigación, por lo que no se puede definir con exactitud su motivo.