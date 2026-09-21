IMN revela el pronóstico del clima para este lunes

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Costa Rica inicia la semana con condiciones mayormente nubladas y lluvias en el Pacífico Norte y otros sectores cercanos a las costas del Pacífico, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En el Caribe se esperan nubes parciales durante las primeras horas del día.

El IMN señala que las condiciones responden a un patrón típico de la época lluviosa, asociado con la humedad e inestabilidad generadas por la posición de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el país, además de factores locales.

Lluvias aumentarán durante la tarde

Durante las primeras horas del día también se esperan aguaceros y tormentas en las regiones marítimas del Pacífico y el Caribe, con posibilidad de que alcancen ocasionalmente sectores cercanos a las costas.

Para el resto del país se prevé nubosidad entre poca y parcial.

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A partir del final de la mañana y durante la tarde, los aguaceros y las tormentas eléctricas se extenderán al Pacífico, Valle Central y las zonas montañosas de la vertiente del Caribe y sus alrededores.

El IMN advierte que estos eventos podrían presentar intensidades fuertes de manera temporal.

Lluvias continuarán durante la noche

Las precipitaciones tenderán a disminuir en intensidad hacia el final de la tarde y las primeras horas de la noche.

Sin embargo, durante la noche se esperan nuevamente aguaceros y tormentas en sectores costeros del Pacífico.