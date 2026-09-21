IMN revela el pronóstico del clima para este lunes

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Costa Rica inicia la semana con condiciones mayormente nubladas y lluvias en el Pacífico Norte y otros sectores cercanos a las costas del Pacífico, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
En el Caribe se esperan nubes parciales durante las primeras horas del día.
El IMN señala que las condiciones responden a un patrón típico de la época lluviosa, asociado con la humedad e inestabilidad generadas por la posición de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el país, además de factores locales.
Durante las primeras horas del día también se esperan aguaceros y tormentas en las regiones marítimas del Pacífico y el Caribe, con posibilidad de que alcancen ocasionalmente sectores cercanos a las costas.
Para el resto del país se prevé nubosidad entre poca y parcial.
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A partir del final de la mañana y durante la tarde, los aguaceros y las tormentas eléctricas se extenderán al Pacífico, Valle Central y las zonas montañosas de la vertiente del Caribe y sus alrededores.
El IMN advierte que estos eventos podrían presentar intensidades fuertes de manera temporal.
Las precipitaciones tenderán a disminuir en intensidad hacia el final de la tarde y las primeras horas de la noche.
Sin embargo, durante la noche se esperan nuevamente aguaceros y tormentas en sectores costeros del Pacífico.