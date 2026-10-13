La hipótesis que se maneja sobre asesinato de periodista

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene como principal hipótesis que el periodista y comunicador Wilfredo Pizarro Bermúdez, de 51 años, habría sido asesinado durante un intento de robo de su vehículo mediante el método del bajonazo.

Pizarro, quien trabajaba para el medio regional GuanaNoticias, se encontró sin vida el pasado 30 de julio de 2026 en una vía pública en el sector de Curubandé, en Liberia, Guanacaste.

De acuerdo con la información preliminar de la investigación, el comunicador puso resistencia al asalto, por lo que los sospechosos presuntamente le dispararon en al menos tres ocasiones, heridas que le provocaron la muerte en el lugar.

Dos detenidos tras allanamientos en Liberia

La investigación permitió que los agentes judiciales realizaran tres allanamientos a partir de las 4 a. m. de este martes, en los barrios Corazón de Jesús y Martín Augusto, en el centro de Liberia.

Como resultado de los operativos, dos de los tres sospechosos que pretendían detener las autoridades quedaron bajo custodia policial. El tercer individuo no se localizó durante el allanamiento realizado en su vivienda, en el barrio Los Ángeles.

Vehículo de periodista apareció dos días después

El vehículo de Pizarro se localizó dos días después del homicidio en la comunidad de Cañas Dulces.

Las autoridades investigaron evidencias encontradas en el automotor, entre ellas huellas dactilares, además de información recopilada mediante labores de inteligencia y el análisis de cámaras de vigilancia en diferentes puntos del cantón.

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Durante los allanamientos, los agentes también ubicaron ropa, armas de fuego y otros indicios que podrían contribuir al avance de la investigación.

Los dos detenidos se pondrán a las órdenes de las autoridades judiciales para su indagatoria. Posteriormente, la Fiscalía podría solicitar medidas cautelares ante el juzgado penal correspondiente.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar al tercer sospechoso.