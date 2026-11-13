La Cruz Roja atiende un accidente de tránsito cada ocho minutos

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

La Cruz Roja Costarricense registra, en promedio, un accidente de tránsito cada ocho minutos. Así lo reflejan las estadísticas operativas de la organización, que muestran la frecuencia de estos hechos en el país.

Las cifras de accidentes de tránsito

Según los registros, en lo que va del 2026, los cruzrojistas contabilizaron aproximadamente 56.925 accidentes de tránsito.

Además, la Cruz Roja responde a una emergencia cada minuto. Los percances viales representan el 12,5 % de los servicios, lo que equivale a uno de cada ocho incidentes.

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Las consecuencias también se reflejan en la cantidad de personas afectadas. Durante este año, los cuerpos de emergencia trasladaron a 2.542 pacientes en condición delicada y reportan 479 personas sin signos vitales.

Ante este panorama, la organización hace un llamado a prevenir los accidentes y adoptar conductas responsables al transitar por las carreteras, especialmente ante la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico, el próximo 15 de noviembre.

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Escrito por: Aneisha Cortés